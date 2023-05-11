Разведка Британии: В РФ за месяц завербовали на войну до 10 тысяч заключенных

С начала 2023 года Министерство обороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 11 мая, сообщает Украинская правда.

Вероятно, что только в апреле 2023 года по этой схеме в российскую армию привлекли до 10 тысяч осужденных.

С лета 2022 года заключенные были основным источником для проведения операций в Украине частной военной компанией "Вагнера". Однако "вагнеровцы", скорее всего, потеряли доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года на фоне обострения публичной вражды с Министерством обороны России.

Кампания Минобороны России по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных, направленных на увеличение численности армии, одновременно пытаясь избежать новой обязательной мобилизации. Последняя считается очень непопулярной среди россиян.

Ранее британская разведка сообщала, что в России активно вербуют трудовых мигрантов из Центральной Азии для того, чтобы отправить их на войну в Украину.