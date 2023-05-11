ЕС подготовит миллион снарядов и более 1000 ракет для Украины, - Боррель

В Европейском союзе подготовят для Украины 1 млн снарядов 155 мм. Также еще более тысячи ракет.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Европейской конференции по обороне и безопасности, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По его словам, суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составляет 16 млрд евро.

"Первый транш составил 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Итого страны и организации ЕС оказали помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец" , - заявил Боррель.

Он рассказал, что ЕС уже подготовил более 17 тысяч украинских военных и планирует, что к концу года это количество достигнет 30 тысяч.