В центре Милана раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ
В центре итальянского Милана сегодня произошел мощный взрыв. После чего на месте происшествия вспыхнул пожар, над городом поднялось черное облако дыма. Об этом, со ссылкой на Sky TG24, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Сегодня утром в Милане, в районе Порта Романа, произошел большой пожар. При этом согласно первым снимкам, сделанным мобильными телефонами, несколько автомобилей загорелись на пирсе Ломбардо", - передают журналисты.
Местная полиция сообщила СМИ, что предварительно взорвался фургон. О пострадавших нет информации.
В сети тем временем распространяют кадры большого клуба дыма, заметного из разных районов города.