В Кремле весьма негативно отреагировали на ракеты Storm Shadow в Украине

В Кремле очень негативно оценили сообщение о поставках Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и хотят найти адекватный ответ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова.

"Весьма негативно (относятся к поставкам Storm Shadow - ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения".

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