НАПК уже внесло в перечень спонсоров войны 25 ведущих мировых компаний

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции уже внесло 25 ведущих мировых компаний в перечень международных спонсоров войны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Telegram.

"От производителей женской косметики и пищевых продуктов до банков и нефтеперевозчиков попали в перечень из-за того, что продолжают вести бизнес в России, платить там налоги, финансируя убийства украинцев" , - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что кроме налогов, поступающих в бюджет РФ, за которые потом, в том числе, содержится российская армия, согласно российскому законодательству, такие корпорации вынуждены способствовать призыву работников в армию и быть привлеченными ресурсами к мобилизационным мероприятиям.

"К тому же, российскими подразделениями иностранных компаний руководят российские менеджеры, которые в основном публично поддерживают войну против Украины.

Стратегия России по превращению международного бизнеса в соучастников войны - последовательная. Мобилизация, льготные кредиты военным, далее дополнительные "военные" налоги. Этот перечень будет расти, еще больше втягивая каждый бренд в войну, и ограничивая пути к выходу" , - добавили в агентстве.

В ведомстве пояснили, что цель НАПК - сделать так, чтобы таким компаниям было репутационно не выгодно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России "и осознали позицию всего цивилизованного и демократического мира".

Все внесенные в перечень международных спонсоров войны компании попадают в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

"Этой базой данных пользуются международные инвесторы и другие компании. Поэтому, когда НАПК вносит компанию в перечень, она автоматически отображается в базе данных красным цветом. Таким образом тот, кто хочет сотрудничать с такой компанией видит, что это очень рискованно репутационно и финансово.

"Некоторые известные компании, после внесения в перечень спонсоров войны уже заявили, что это прямо повлияло на их экономические показатели. Мы же надеемся, что это повлияет на их позицию относительно работы в РФ" , - добавили в НАПК.

Агентство уже внесло в перечень, в частности: китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, французскую сеть Auchan и другие компании.