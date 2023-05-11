Боррель: Россия уже проиграла эту войну, но Украина еще не победила

Российская Федерация уже потерпела военное поражение. В то же время, Украина еще не победила в войне, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время Европейского саммита по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе, пишет El Mundo.

"Это кровавая война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не победила, но Россия явно потерпела военное поражение" , - заявил Боррель.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС, Россия потерпела поражение, когда провалила свою попытку захватить Киев "за пару недель" и не смогла захватить Бахмут.

В то же время Боррель предостерег быть осторожными и не делить мир на Запад и всех остальных, поскольку Россия была бы счастлива заявить о поддержке со стороны "остального мира".

"Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в Организации Объединенных Наций против России... Но потом я слышу некоторых мировых лидеров, которые недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины" , - добавил Боррель.

Напомним, что Боррель недавно заявил, что прекращение предоставления военной помощи Украине приведет к "миру", однако он не будет справедливым. В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что прекращение поставок будет угрожать только масштабированием войны.