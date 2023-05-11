В МИД Украины отреагировали на последние шаги РФ в отношении Грузии

Официальный Киев считает, что решение России возобновить авиарейсы в Грузию и отменить визы для грузин – это своеобразная благодарность Москвы для грузинских властей за то, что она не присоединилась к западным санкциям и замедлила движение в ЕС, сообщает Европейская правда.

Соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Рассматриваем решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующей грузинской власти наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции... Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол" , – отметил он.

Спикер напомнил, что этот курс на "нормализацию" происходит несмотря на то, что РФ продолжает оккупировать 20% территории Грузии, продолжает ползучую "бордеризацию" и похищения людей у линии разграничения, нарушение прав человека на оккупированных территориях.

"Кремль получает уступки без понесения ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу. В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин.

Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы – создать условия, при которых прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ", – отметил Олег Николенко.

Он также отметил, что значительная часть грузинского общества не поддерживает политику сближения с Россией и неоднократно выражала свою позицию, в частности в акциях протеста.

"Выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах.

Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее европейское движение Грузии", – подытожил Олег Николенко.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

У здания грузинского МИД в среду вечером состоялся протест из-за реакции грузинских властей.