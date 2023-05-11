Ермак: Россияне обстреляли Торецк Донецкой области, шесть человек пострадали

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Торецк Донецкой области. В результате обстрела шесть человек получили ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Руководитель Офиса президента отметил, что удар был нанесен по придомовой территории.

"В результате ракетного удара в придомовую территорию есть пострадавшие - известно о 6 людях. Медики оказывают всю необходимую помощь" , - пишет Ермак.

Напомним, что российские оккупанты, сегодня 11 мая, также обстреляли поселок Большой Бурлук в Харьковской области. В результате удара 4 человека получили ранения.

Также в очередной раз враг прибег к обстрелу приграничья Сумской области. На этот раз пострадала Белопольская община. Спасатели показали последствия удара.