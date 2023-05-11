СМИ: Пять государств ЕС просят продлить и расширить запрет импорта из Украины

Министры сельского хозяйства пяти стран Европейского Союза в очередной раз обратились к Европейской комиссии с просьбой продлить временный запрет импорта сельскохозяйственных продуктов из Украины, а также расширить его, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на письмо сообщает польское агентство PAP.

В письме министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии отмечают, что решения Еврокомиссии "могут оказаться неэффективными и недостаточными".

В частности, говорится, что введенный запрет на импорт не распространяется на товары, импортированные по контрактам, заключенным до вступления в силу постановления Еврокомиссии, то есть до 2 мая, а это "может привести к многочисленным злоупотреблениям".

В связи с этим министры пяти ЕС призывают Еврокомиссию срочно найти юридически обязательное решение и исправить соглашение, а также подтвердить, что запрет будет действовать по крайней мере до конца этого года.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.