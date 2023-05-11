Зеленский назначил Карасевича послом Украины в Нидерландах

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Карасевича послом Украины в Королевстве Нидерланды, сообщает Европейская правда.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Карасевич ранее занимал должность генерального директора Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства офиса президента. Также он был в составе рабочей группы по проработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В марте прошлого года Зеленский уволил с должности посла в Нидерландах Максима Кононенко, а 17 марта 2023 года назначил его послом в Эстонии.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании в ведомстве системы по поиску кандидатур на должности послов, которые также будут привлекаться из-за пределов дипломатической системы.