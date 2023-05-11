Резников рассказал о проекте Канады и Латвии по подготовке украинских офицеров

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские младшие офицеры, которые пройдут обучение в рамках новой канадско-латвийской инициативы, освоят процесс планирования, координации маневров и ведения разведки, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

"Мои канадские и латвийские коллеги Анита Ананд и Инара Мурниеце запустили новый амбициозный проект по обучению храбрых украинских младших офицеров в Латвии" , – отметил Резников.

My ???????? and ???????? colleagues @AnitaAnandMP and @IMurniece launched a new ambitious project for training brave Ukrainian junior officers in Latvia.They will master the process of planning and orders, maneuver coordination, intelligence reconnaissance, etc. I believe that Canadian and… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 11, 2023

Он добавил, что младшие офицеры ВСУ овладеют процессом планирования и командования, координации маневров, ведения разведки и тому подобное.

"Я верю, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы наши воины научились сражаться и побеждать. Обучение является ключом к успеху" , – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 15 мая Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных на латвийской территории в рамках операции UNIFIER на уровне боевых командиров.