В России новый масштабный пожар: горят склады в Норильске

В российском городе Норильск загорелись склады на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение российского пропагандистского агентства "РИА Новости".

В российском МЧС рассказали, что за короткое время площадь пожара увеличилась вдвое. К тушению уже привлекли 16 единиц техники и 62 человека.

Также там заявили, что тушение "затрудняют легковоспламеняющиеся жидкости и плотная застройка".

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