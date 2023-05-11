Генштаб: Оккупанты нанесли почти полсотни авиаударов по территории Украины

В сутки российская оккупационная армия нанесла 46 авиационных ударов по территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 11 мая.

В течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Россия продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого слаживания подразделений вооруженных сил РФ, сформированных по мобилизации, для дальнейшего их привлечения к ведению боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары по районам н.п. Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Нововасиловка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зибино, Бочково, Бударки и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Спорному. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. Продолжаются бои в Бахмуте. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочков. Нанес авиационный удар по районам Бахмута, Курдюмовки и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы н.п. Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись н.п. Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы н.п. Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам н.п. Малая Токмачка, Омельник и Кизомыс. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, за эти сутки, нашими защитниками было уничтожено 7 враждебных БпЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.