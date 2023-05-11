Посол США: ЮАР могла поставлять России боеприпасы и оружие для войны в Украине

Посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригети заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны в Украине, сообщает Европейская правда.

Заявление американского посла приводит News24.

"Среди вещей, которые мы отметили, было причаливание грузового судна к военно-морской базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года, которое, как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно, когда оно возвращалось в Россию" , – отметил он.

Бригети сказал, что США очень серьезно относятся к этому вопросу.

"Вооружение россиян чрезвычайно серьезно, и мы не считаем эту проблему решенной, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать свою политику неприсоединения" , – подчеркнул дипломат.

Напомним, в марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о существовании признаков того, что Россия обращалась к Китаю с просьбой предоставить летальную помощь для ведения полномасштабной войны в Украине.

В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями о серьезных последствиях для него в случае предоставления летальной помощи России.