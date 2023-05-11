Гуменюк: Россияне перед контрнаступлением ВСУ распыляют силы на юге страны

Российские оккупанты на юге Украины паникуют перед украинским контрнаступлением. Они не понимают, откуда ждать основного удара, поэтому распыляют усилия на несколько направлений, сообщает Новое время.

Об этом сказала в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

"Их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское" , — сказала она.

Гуменюк добавила, что в Херсонской области ситуация «достаточно напряженная». Оккупанты продолжают обстрелы и «стараются занимать позиции очень осторожно, потому что чувствует себя беспокойно в этой полосе».

Также, по ее данным, россияне плотно минируют левый берег Днепра, чтобы не дать ВСУ преодолеть речную преграду.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от Запада 98% обещанной техники. Речь идет о более чем 1550 единицах бронетехники, 230 танках, другой технике и «огромном количестве» боеприпасов.