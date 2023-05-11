Маляр о нехватке боеприпасов в РФ возле Бахмута: враг просто вводит нас в заблуждение

Российская Федерация, распространяя информацию о недостатке вооружения на фронте, пытается ввести в заблуждение украинских военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

"Любая информация военного характера во время войны - это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях" , - заявила она.

Маляр напомнила, что враг может общаться между собой по телефонам, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях.

"Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось" , - написала она.

Напомним, что украинские военные заставили российских оккупантов отступить на дистанцию до двух километров на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.

В результате боевых действий Бахмут стал почти непригодным для жизни из-за значительных разрушений. Гражданских, решивших остаться в городе, трудно эвакуировать.