Воздушные силы объяснили, почему нельзя говорить о 90% эффективности ПВО

Говорить об эффективности украинской ПВО в процентном разрезе можно только относительно воздушных целей врага, которые она может сбивать, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП.

"Разговоры о 90-100% сбивания вражеских целей - это касается только определенных крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе, которые наша противовоздушная оборона действительно может поражать.

Да, Киев относительно хорошо защищен, но враг ежедневно терроризирует прифронтовые регионы обстрелами С-300, запускает с самолетов управляемые авиабомбы. Противник также нередко использует ракеты Х-22, Х-31, "Искандер", "Оникс" и другие, против которых украинская ПВО сегодня не имеет достаточно эффективных средств поражения. Также мы пока не имеем средств, чтобы отогнать от своих границ российские самолеты, которые ежедневно применяют КАБы".

Игнат напомнил, что эффективным "предохранителем" держать вражескую авиацию на расстоянии от украинской границы могут стать современные истребители F-16.

Спикер Воздушных сил отметил, что несмотря на поступление современных комплексов, основой украинской ПВО до сих пор остаются устаревшие С-300 и "Бук М1".

Поэтому Украина продолжает нуждаться в поддержке международных партнеров. На то, чтобы полностью осовременить систему ПВО и "закрыть" все украинское небо надежной защитой, по словам Игната, понадобятся годы.