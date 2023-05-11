Украина получила 600 видов оружия: Подоляк рассказал детали

Украинские партнеры постоянно оказывают Украине военную помощь и на сегодняшний день наша армия получила 600 видов различного вооружения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "24".

Он заметил, что Украина получила фантастический объем вооружения.

"Оружие разное, есть национальное, то есть это не унифицированное оружие. Есть 3 – 4 вида артиллерии и даже больше, 3 – 4 вида новейших танков. И это фантастически, что все оно сконцентрировано в Украине" ,– отметил Подоляк.

Он добавил, что оружия от наших партнеров будет еще больше.

Кроме того, советник главы ОПУ отметил скорость, с которой наши военные овладевают западной военной техникой.

"Даже наших партнеров удивляет такая скорость, и иногда самих наших ребят. Но главное не просто овладеть, а сделать интегрированную систему, когда разные национальные виды оружия интегрированы между собой в единую систему. Это то, чего не было в странах НАТО в принципе" , – рассказал Подоляк.

Он сказал, что Украина формирует интеграционное понимание, что любые национальные виды оружия могут работать в единой системе.

Однако, по его мнению, вопрос не только в количестве оружия, которое нам передали партнеры.

"Вопрос вообще объема военного конфликта, который крайне интенсивный. И вопрос в количестве оружия вообще — его нужно гораздо больше, чем себе представляли наши партнеры" , — подчеркнул советник главы ОПУ.

Запад, по его словам, в течение последних десятилетий имели дело с конфликтами или низкой интенсивности, или с очень ограниченным кругом использования оружия или спецназа.

"Такой масштабной войны с линией фронта, имеющей протяженность более 2 тысяч километров, не было 80 лет в Европе и мире. И безусловно, в ней другие правила и другое количество оружия" , — отметил Подоляк.

Как сообщалось, 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил об отправке Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadows.