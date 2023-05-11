СМИ: "Вагнеровцы" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки ВСУ

Наемники ЧВК "Вагнера" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки украинских военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает CNN.

Как рассказал изданию украинский военный, первыми покинувшими один из районов Бахмута были боевики ЧВК "Вагнера". Хотя ранее командир группы наемников Евгений Пригожин заявил, что сначала с поля боя скрылись регулярные российские войска сначала.

По словам украинского командира первого батальона 3-й десантно-штурмовой бригады, пока "вагнеровцы" покинули свою станцию юго-западнее города Бахмут, войска 72-й бригады российской армии остались и воевали.

Украинец рассказал, что его подчиненные применили HIMARS против российской пехоты, собиравшейся для усиления позиций. Он добавил, что солдаты РФ капитулировали только после попадания в окружение.

Также по его подсчетам погибли не менее 200-300 русских солдат.

Бегство 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время своего видеообращения заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян - соответствует действительности" , - отметили военные.

Как заявили в бригаде, за двое суток наши воины ликвидировали 64 оккупанта и еще 87 на тот момент были "на полпути к гибели". Также были уничтожены несколько складов боеприпасов врага, минометы и ряд БМП.