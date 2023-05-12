США "охотятся" на россиян, чтобы обменять их на арестованных в РФ американцев – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена ищет возможности для освобождения задержанных в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, для этого Штаты обратились к странам-союзникам, в которых содержатся под стражей российские граждане, подозреваемые в шпионаже. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Украинская правда.

США считают, что Россия незаконно задержала Гершковича и Уилана. Нынешние и бывшие официальные лица США говорят, что пока у них нет задержанных высокопоставленных российских шпионов, что заставляет их обращаться за помощью к союзникам, пишет издание.

По информации CNN, администрация Байдена обратилась к странам-союзникам, в которых находятся под стражей подозреваемые в шпионаже граждане РФ, чтобы оценить, готовы ли они передать задержанных в рамках большого пакета обмена пленными.

Также, отмечает издание, официальные лица США ведут диалог со странами, в которых нет арестованных россиян, для поиска идей, которые бы могли побудить Москву освободить американцев.

По информации источников, Белый дом даже рассматривает возможность определенного ослабления санкций, если это будет способствовать обмену.

В частных разговорах с CNN американские официальные лица сообщили, что хотят вернуть Гершковича и Уилана в рамках одной сделки. При этом двое чиновников сказали изданию, что Белый дом хочет увидеть, какие предложения могут заинтересовать Россию.

Отмечается, что США полагаются на страны, которые недавно арестовали подозреваемых в шпионаже россиян, в частности на Бразилию, Норвегию и Германию, а также – на страны бывшего советского блока, с которыми обсуждают их привлечение к любому потенциальному обмену.

В декабре 2018 года ФСБ РФ заявила о задержании американского "шпиона" Пола Уилана.

29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Гершкович готовил репортаж об отношении россиян к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер".