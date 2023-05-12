Зеленскому не разрешили выступить с речью на Евровидении, – The Times

Зеленскому не разрешили выступить с речью на Евровидении, – The Times
Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2023" отказали в выступлении. Он хотел выступить на финале, который пройдет 13 мая в Ливерпуле. Об этом, со ссылкой на The Times, сообщает 24 Канал.

Представитель организаторов ссылается на правила. Он утверждает, что конкурс Евровидения - это международное развлекательное шоу, которое "руководится строгими правилами и принципами".

По словам организаторов, одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия.

"Этот принцип запрещает возможность делать политические или другие подобные заявления в рамках конкурса,", – сказал он.

Однако переговоры по поводу вероятного выступления Зеленского во время финала еще продолжаются. По информации СМИ, британский эксминистр культуры лорд Вэйзи не согласен с позицией организаторов. Он подчеркнул, что не стоит "прятаться от событий, на фоне которых проходит конкурс".

Ранее украинскому лидеру не разрешили выступить и на церемонии вручения "Оскара", проходившей 13 марта. Агент WME Майк Симпсон обратился в Академию с просьбой включить в программу выступление Зеленского, но ему отказали.

Это уже второй подобный случай, поскольку на прошлогодней церемонии Зеленский тоже не выступал. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отказ лицемерием.

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