Глава Пентагона озвучил срок поставки танков Abrams

Украина получит танки Abrams в начале осени, тогда же должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них.﻿ Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Европейская правда.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени" , – сказал Остин А на слушаниях в Сенате в четверг.

Он добавил, что несколько танков переместили на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение.

"К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования" , – заявил министр обороны США.

Отвечая на вопрос, можно ли ускорить поставки 31-го танка Abrams Украине, шеф Пентагона добавил, что американские военные не только отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу этих танков, которые являются новой техникой для украинцев.

"Как вам известно, эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам" , – сказал Остин.

Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке танков Leopard.

При этом США убрали некоторые чувствительные технологии из танков Abrams, которые планируют отправить в Украину, поскольку опасаются, что они могут попасть в руки армии РФ на поле боя.