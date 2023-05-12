Глава Пентагона озвучил срок поставки танков Abrams
Украина получит танки Abrams в начале осени, тогда же должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Европейская правда.
"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени", – сказал Остин А на слушаниях в Сенате в четверг.
Он добавил, что несколько танков переместили на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение.
"К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования", – заявил министр обороны США.
Отвечая на вопрос, можно ли ускорить поставки 31-го танка Abrams Украине, шеф Пентагона добавил, что американские военные не только отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу этих танков, которые являются новой техникой для украинцев.
"Как вам известно, эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам", – сказал Остин.
Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке танков Leopard.
При этом США убрали некоторые чувствительные технологии из танков Abrams, которые планируют отправить в Украину, поскольку опасаются, что они могут попасть в руки армии РФ на поле боя.