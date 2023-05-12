В Швейцарии приняли новое решение о реэкспорте оружия в Украину

Комиссия Совета кантонов Федерального собрания, верхней палаты парламента Швейцарии, рекомендовала смягчить экспортный контроль швейцарской военной техники, от чего потенциально в будущем может получить пользу Украина. ﻿Об этом сообщило швейцарское издание Blick, сообщает Европейская правда.

Комиссия, приняв во внимание давнюю политику военного нейтралитета страны, приняла предложения, согласно которым после аналогичного решения сестринского комитета нижней палаты парламента в январе, теперь можно готовить соответствующий законопроект о возможном реэкспорте швейцарского вооружения в третьи страны при определенных жестких условиях.

На сегодня нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие в Швейцарии. При покупке страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.

Представители комитета решили, что в будущем правительство Швейцарии может в отдельных случаях ограничить срок действия такой декларации пятью годами.

Однако при этом должны быть соблюдены определенные условия. Страна, получающая оружие, не должна серьезно нарушать права человека. Кроме того, не должно быть опасности, что военные материалы будут использованы против гражданского населения.

Страна не должна быть вовлечена во внутренний или международный вооруженный конфликт. Единственное исключение – если страна, как, например, Украина, защищает себя от агрессии в соответствии с международным правом.

Последний пункт должна определять ООН: реэкспорт швейцарского оружия в зону боевых действий предлагают допустить лишь в том случае, если Генеральная ассамблея ООН большинством в две трети голосов признает такую самооборону, или если Совет Безопасности примет соответствующую резолюцию.

Теперь комитет по политике безопасности Национального совета должен разработать соответствующий законопроект. Неизвестно, когда Украина сможет получить реальную пользу от этого решения. Если предложение пройдет в парламенте, возможно проведение референдума, и тогда народ решит судьбу реэкспорта швейцарского оружия. Это может занять некоторое время.

Многие вопросы все еще остаются открытыми – среди прочего, нужно будет детально изучить, будет ли это решение совместимым с законом о нейтралитете.

В парламенте прогнозируют, что если процедура одобрения реэкспорта оружия завершится положительно, то решение реально сможет вступить в силу весной следующего года.

Решение приняли только в результате серьезного давления из-за рубежа. Германия, например, хотела передать Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также пулеметные боеприпасы. Дания обратилась в Берн за разрешением на поставку в Украину бронетранспортеры Piranha III. Однако Швейцария отклонила обе заявки.