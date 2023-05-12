Спецпредставитель Китая едет в Украину и Россию

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину на следующей неделе с целью "содействия мирным переговорам".﻿﻿ Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая, сообщает Украинская правда.

Поездка спецпредставителя начнется 15 мая - он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь во время брифинга для прессы заявил, что "визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира".