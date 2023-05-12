Ситуация в регионах: Под огнем 9 областей Украины

По данным глав ОВА, за прошедшие сутки захватчики били по 9 областям, в Запорожской от вражеских ударов пострадало 24 городов и сел, в Донецкой области оккупанты сбрасывают неизвестный тип бомб и бьют по населенным пунктам из всех типов оружия, сообщает Украинская правда.

Запорожская: 24 города и села пострадали от вражеских ударов за минувшие сутки в области: Орехов, Гуляйполе, Каменское, Степногорск, Павловка, Омельник, Павловка, Новоданиловка, Железнодорожное. Враг совершил 95 обстрелов: 87 артиллерийских, три атаки с БПЛА, два авиационных, два из РСЗО и один ракетный удар. Зафиксировано 88 сообщений о разрушении гражданских объектов. Люди уцелели.

Донетчина: россияне совершили 30 обстрелов, применив ЗРК "С-300", авиаудар с модулем УМПК (тип авиабомбы не установлен), авиаудар (тип ракеты не установлен), РСЗО "Град", "Смерч", миномет, артиллерию.

Пострадали населенные пункты: Константиновка, Славянск, Часов Яр, Краматорск, Торецк, Курахово, Авдеевка, пгт Великая Новоселка, пгт Нью-Йорк, с.Диброва, с.Дружба, с.Новоселовка Первая, с.Уманское, пгт Ясногорка,

Повреждены 44 жилых дома (из них 13 - многоквартирных), офисное помещение, кинотеатр, 4 гражданских автомобиля,

6 гаражей, мотоцикл, 2 цеха ПАО "Энергомашспецсталь", спортзал,

5 хозяйственных построек, 2 магазина.

За сутки в Донецкой области: 1 погибший, 12 раненых.

Черниговщина: за минувшие сутки - 5 обстрелов. Враг применил ракеты с вертолета, минометы, артиллерию, также управляемые авиабомбы по Новгород-Северскому району.

В 2 приграничных селах повреждены 4 частных дома, ранения получили двое местных жителей.

Сумщина: ночью и утром зафиксировано 2 минометных обстрела. Обстрелам подверглись населенные пункты Миропольской и Новослободской громад. Прошло без поражений.

Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано более 80 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской, Великописаревской громад.

Зноб-Новгородская громада: россияне били из минометов, в результате обстрела разрушен мост на автодороге местного значения. Повреждены 2 частных жилых дома.

Днепропетровщина: враг продолжает бить по Никопольскому району, вчера бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.

Ночью российская армия четыре раза целилась по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

Враг бил из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

Информация о последствиях уточняется.

Харьковщина: на Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огирцево, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук.

На Купянском направлении обстрелам противника подверглись Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Табаевка.

В с. Великий Бурлук Купянского района повреждены торговые павильоны на рынке и по меньшей мере 7 частных жилых домов, здания суда и лицея, уничтожены частные авто и транспорт КП "Водоканал", произошел пожар. Ранения получили и были госпитализированы 16-летняя девушка и женщины 43 и 62 лет. Их состояние медики оцениваю как средней тяжести.

В результате артобстрела Волчанска поврежден частный жилой дом. Ранения получила и была госпитализирована 88-летняя женщина.

Луганщина: Стельмаховка, Макеевка, Невское и Белогоровка подверглись российским обстрелам в течение 11 мая.

Авиационные удары враг нанес по Грековке и Белогоровке. Основные бои продолжают идти в Серебрянском лесничестве, но враг там успеха не имеет.

Всего за сутки противник совершил 96 обстрелов (417 снарядов).

Давление на местное население россияне усиливаются ежедневно. В Сватово у тех, кто отказывался от паспорта РФ, вычитали из заработной платы 30 %.

Николаевщина: сегодня утром враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вчера в результате вражеских ударов из РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады повреждены два жилых дома. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки противник совершил 80 обстрелов (339 снарядов), из них по г. Херсон - 4 обстрела (12 снарядов).

В поле вблизи села Благодатное Чернобаевской громады двое мужчин наткнулись на российскую мину. Из-за детонации один человек погиб, второй получил легкие ранения.

Под ударом врага оказалось с.Одрадокаменка Тягинской территориальной громады.

В результате обстрела супруги пенсионеров получили ранения и были доставлены в больницу.

В результате вражеского обстрела с. Ромашково Белозерской громады ранения средней тяжести получила женщина.

В Херсоне рашисты попали в территорию коммунального транспортного предприятия.

Из-за вражеского обстрела повреждена крыша здания и троллейбус. Также российская артиллерия ударила по зданию Херсонской многопрофильной гимназии № 20. Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар, который ликвидировали спасатели.

Прошло без пострадавших.

Также враг попал в здание больницы и территорию и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры в городе Херсоне.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, четверо получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 88 человек.