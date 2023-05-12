Зеленский провел Ставку: Заслушал доклады про Бахмут и боеприпасы
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.
"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях", - сообщил президент.
Также доложил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Было сообщено, что ОСУВы "Одесса" и "Север" - также под контролем.
На Ставке определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.
Кроме того, докладывали главком Валерий Залужный, министр обороны Александр Резников и министр стратпрома Александр Камышин.
"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - подчеркнул президент.