Зеленский провел Ставку: Заслушал доклады про Бахмут и боеприпасы

Президент Владимир Зеленский провел﻿ очередное заседание Ставки главнокомандующего.

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях" , - сообщил президент.

Также доложил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Было сообщено, что ОСУВы "Одесса" и "Север" - также под контролем.

На Ставке определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

Кроме того, докладывали главком Валерий Залужный, министр обороны Александр Резников и министр стратпрома Александр Камышин.