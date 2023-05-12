Бывший высокопоставленный чиновник молдовской полиции, проживающий в Лондоне, занимается вербовкой "военизированных сил" для свержения правительства в Кишиневе и передачи Молдовы под контроль Кремля.﻿ Об этом пишет The Times со ссылкой на доклад, переданный группой молдовских и британских юристов в министерство иностранных дел Великобритании, сообщает Европейская правда.

Обвинения, изложенные в документе, касаются Георгия Кавкалюка, который был заместителем начальником Генинспектората полиции во времена бывшего пророссийского президента Молдовы Игоря Додона.

Они были поддержаны молдовским правительством, которое заявило, что обратилось с просьбой об экстрадиции Кавкалюка. Запрос был подготовлен участниками кампании, которые просили Британию заморозить его активы, используя британский режим санкций.

По словам представителя молдовского правительства, бывший офицер является ключевым игроком в усилиях по свержению проевропейского правительства в Кишиневе.

Молдова объявила Кавкалюка в международный розыск по обвинению в фабрикации дел против членов партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Руслана Вербицкого и Георгия Петика.

Кавкалюк сейчас из Лондона руководит молдовской политической партией "Строим Европу дома" (РАСЕ) и публиковал свои фотографии во время коронации короля Чарльза III и в Ливерпуле накануне Евровидения, что вызывает вопросы о его финансах.

Он отрицает эти обвинения: "Обвинения устаревшие и не соответствуют действительности".

В документе с просьбой ввести санкции против него утверждается, что он находится в центре сложной сети кремлевских марионеток, которой руководит российская служба безопасности ФСБ и ее группа наемников "Вагнер".

В докладе утверждается, что появление его партии и военизированного формирования "Народный щит" "напоминает организованные ФСБ "силы самообороны Крыма", которые возникли в начале аннексии полуострова в 2014 году.

"Оснащенная современными средствами связи и формой военно-правоохранительного стиля, с официальными удостоверениями личности, эта группа, насчитывающая около 130 человек, имеет признаки новой военизированной группы" , – говорится в докладе.

Тобиас Элввуд, председатель комитета по вопросам обороны парламента Британии, сказал, что он "озадачен" тем, что экс-начальник полиции не был экстрадирован обратно в Молдову.