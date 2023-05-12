FT: Боррель прогнозирует выгоды для Китая в случае поражения РФ в войне

Поражение российских войск в войне против Украины предоставит Китаю "геополитические преимущества" в его целях на пути создания нового мирового порядка﻿. Об этом в тайном письме к министрам иностранных дел Евросоюза заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на Financial Times, сообщает Деловая столица.

"Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество" , – говорится в письме, которое оказалось в распоряжении FT.

Отмечается, что письмо было якобы разослано Боррелем главам МИД в преддверии их двухдневной дискуссии, посвященной новой политике Китая и его роли в мире. Встреча состоится 12 мая.

Дипломат также призвал министров "серьезно взаимодействовать" с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его негласную поддержку Москвы.

Напомним, по словам Борреля, Китай упустил возможность стать посредником между Украиной и Россией ради окончания войны.