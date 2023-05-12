В ГУР объяснили конфликт между Пригожиным и военным руководством РФ

Конфликты между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с российским военным руководством, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым вызваны страхом неизбежного поражения и поиском крайнего, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Андрея Юсова.

"Публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК "Вагнер" Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Шойгу и главой генштаба армии РФ Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Московии".

По его словам, руководители оккупантов сейчас находятся в стрессе и смятении, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения России в войне.

"Никто из этой троицы не желает брать не себя ответственность, именно поэтому они начали поиск крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват" , - подытожил Юсов.

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