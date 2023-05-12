Президент Владимир Зеленский убежден, что те, кто находится в Кремле, закончат плохо и своей смертью не умрут, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев дал на это истерический и агрессивный ответ, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью BBC, Медведев в Telegram.

"Наши люди приоритет, наши земли приоритет. А те, кто там в Кремле, поверьте, они закончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы все быстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат".

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC зробив прогноз, що мешканці Кремля закінчать своє життя дуже погано. pic.twitter.com/GGmKwNLYoX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 12, 2023

В ответ на прогноз президента заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев начал ругаться и пожелал Зеленскому, как можно понять из сообщения, закончить жизнь самоубийством. Хотя раньше он призывал к "физическому устранению" президента.

В то же время Медведев побоялся называть какие-либо имена.

Что предшествовало:

4 мая Зеленский заявил, что угрозы относительно его "физического устранения" не интересны, зато россиянам лучше думать как изменить политический режим в их собственной стране, чтобы завершить войну.