Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков
Крупнейший в Германии производитель оружия Rheinmetall вместе с Украиной создал совместное предприятие, которое будет заниматься ремонтом и производством танков, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Handelsblatt.
"Контракты подписаны", - заявил генеральный директор Армин Паппергер.
По его словам, сотрудничество подразумевает обслуживание и ремонт бронетехники в Украине.
"Украина извлекает выгоду от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военного оборудования из Германии", - сказал Паппергер.
Также известно, что Rheinmetall будет иметь 51% большинства в новой компании и возьмет на себя управление компанией.
Ранее сообщалось, что крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине.
Немецкий концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.
Ранее Паппергер подчеркивал, что завод мог бы выпускать до 400 германских танков Panther в год.