В оккупированном Крыму упал российский вертолет: пилоты погибли
Минобороны России сообщило, что в результате падения ударного вертолета Ми-28 в оккупированном Крыму погибли два пилота, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила русская служба BBC News.
Из сообщения следует, что вертолет потерпел катастрофу при выполнении "планового учебно-тренировочного полета" в Джанкойском районе Крыма.
Предварительная причина крушения – отказ техники, сказано в заявлении.
Минобороны РФ утверждает, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
"Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных низколетящих воздушных целей, а также живой силы на поле боя", - говорится в справке на сайте Минобороны России.