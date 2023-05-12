Зеленский подписал указы о новом санкционном пакете против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении нового пакета санкций против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Офис президента.

Введенные санкции касаются лиц и компаний, посредством которых Россия контролировала "Запорожсталь". В указах указано о 41 человеке - 13 физических и 28 юридических. С их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием "Запорожсталь".

Указами будут запущены процедуры конфискации российской доли, которая, по его словам, будет работать для Украины и украинцев.

Напомним, завод "Запорожсталь" принадлежит компании "Метинвест", ее владельцами являются структуры Рената Ахметова и Вадима Новинского. В мае этого года Служба безопасности сообщила об аресте имущества Новинского более чем на 10,5 миллиардов гривен.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против российских олигархов, партий и оборонно-промышленного комплекса.

Также мы писали, что несколько недель назад Зеленский анонсировал новые санкции против России.