В ГСЧС напомнили о минной опасности на деоккупированных территориях
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей деоккупированных территорий об угрозе взрывов в лесных массивах и полях, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал ГСЧС.
Спасатели напомнили, что оккупанты оставили на территории Украины большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому жизненно необходимо соблюдать правила безопасности на оккупированных территориях.
Украинцам советуют:
- Избегать посещения лесных массивов и полей;
- При обнаружении подозрительных или незнакомых предметов – не приближаться;
- Запрещено перемещать боеприпасы;
- Обязательно необходимо сообщать о факте обнаружения по телефонам 101 или 102.
Напомним, сегодня жителей Ивано-Франковской области предупредили об обучении военных. В регионе могут раздаваться взрывы.
Также отметим, что жителей Киева призвали не игнорировать сирены и во время каждой воздушной тревоги уходить в укрытие.