В Луганске раздались мощные взрывы, город окутал черный дым

Российские пропагандисты сообщают о взрывах в оккупированном Луганске, над городом поднимается столб густого черного дыма, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают прокремлесский ресурс "РИА Новости" и российский Telegram-канал Mash.

Пропагандисты сообщают, что в оккупированном городе прогремели 2 взрыва, над Луганском в районе одного из заводов видны клубы дыма.

Российские ресурсы также начали распространять видео, где столб дыма поднимается на сотни метров вверх.

О пострадавших пока не сообщалось.

Оккупированный Луганск расположен почти в 90 километрах от линии фронта.

Тем временем россияне и коллаборанты отмечают 12 мая в Луганске "день республики".