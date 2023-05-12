Словакия отменила односторонние ограничения на импорт украинского зерна

Словакия отменила односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Страна заменила его соответствующим решением Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает TASR, решение приняло правительство страны.

Согласно решению правительства, помимо отмены одностороннего запрета на импорт, также вводится специальный режим транзита агропродукции через Словакию.

"В этой сфере (импорта зерна - ред.) применяется только законодательство Европейского Союза" , - заявил представитель словацкого министерства сельского хозяйства Андрей Вальнер.

Стоит заметить, что решение Еврокомиссии предусматривает запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семен подсолнечника в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию до 5 июня.

Напомним, Еврокомиссия запретила импорт из Украины вышеперечисленных сельскохозяйственных товаров 2 мая.

Также мы писали, что восточные страны ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать запрет на импорт пищевых продуктов из Украины.