Залужный рассказал, как готовились к вторжению РФ

Подготовка к полномасштабному вторжению России была огромным комплексом мер. В ней принимали участие большое количество людей, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову, которое транслировалось на 1+1.

По его словам, на конец февраля военное руководство Украины исчерпало все возможности из фантазии, что можно сделать еще для минимизирования ущерба от российского вторжения.

"Мы что-то делали, потом проверяли, на сколько это эффективно. Потом приходили к выводу, что это решение не является эффективным. Оно менялось. Опять отработка полного комплекса, снова оценка, снова отрицательный результат. И таким образом пришли к тому, что есть Это был огромный комплекс мероприятий, огромное было напряжение людей, которые принимали в этом участие" , - заявил Залужный.

Он рассказал, что было проведено несколько больших комплексов учений перед российским вторжением.

"У нас бригады могли переместиться от Закарпатья в Киевскую область, Херсонскую область и в конце концов оказаться в Одесской области. Проведен большой комплекс учений и не один, который позволил полностью изменить конфигурацию сил ПВО. В результате сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор. Это был огромный комплекс мероприятий, когда-то мы сможем об этом рассказать" , - заявил главнокомандующий ВСУ.

При этом он добавил, что все проводимые комплексы помогли разработать вариант, который сработал во время вторжения оккупантов.