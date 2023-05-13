ISW: Силы обороны локальными контратаками достигли успехов возле Бахмута

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают об успехах Сил обороны возле Бахмута благодаря проведению локальных контратак, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

По данным института, по состоянию на 12 мая украинские силы достигли успехов к северо-западу от Бахмута в локальных контратаках.

В отчете отмечается, что несколько российских источников предупредили, что украинские войска могут попытаться окружить ЧВК "Вагнера" в пределах Бахмута.

В то же время основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин подчеркнул, что украинские войска приближаются к Берховке, и заявил, что сейчас Украина занимает позиции в пределах 500 м от северо-западной окраины Бахмута.

Так называемые военные блогеры РФ также сообщили, что украинские войска контратакуют в направлении Хромового (3 км к западу от Бахмута), Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Клищеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

Один из них утверждал, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак на позиции 1-го армейского корпуса так называемой "Донецкой народной республики".

А Министерство обороны (МО) России отвергло заявления других источников в РФ о продвижении украинских войск и заявило, что подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (самопровозглашенной "ЛНР" - ред.) и 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот - ред.) отбили все атаки в районе Берховки, "учитывая благоприятные условия Берховского водохранилища".

Так называемые военные российские блогеры и другие известные лица в провоенном информационном пространстве продолжают реагировать на недавние украинские контратаки с разной степенью осторожности и беспокойства.

Многие из этих милблогеров утверждали, что украинские действия вокруг Бахмута знаменуют собой официальное начало ожидаемого весеннего контрнаступления, и высказывали предположения о том, где будут сосредоточены основные усилия Сил обороны.

Несколько известных российских лиц, однако, призвали к осторожности и сдержанности в реагировании на контрнаступление, предполагая, что некоторые блогеры выступают за применение определенных уроков, которые они вынесли из коллапса информационного пространства во время успешных харьковского и херсонского контрнаступлений Украины.

Украинские и американские официальные лица заявили, что украинские силы еще не начали запланированное контрнаступление.

Основные выводы ISW за 12 мая: