Генштаб: Силы обороны уничтожили еще более полутысячи оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов, 6 танков и 29 дронов врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 198260 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3751 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,

артиллерийских систем - 3095 (+27) ед,

РСЗО - 561 (+2) ед,

средств ПВО - 314 (+2) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2665 (+29),

крылатых ракет - 970 (+0),

кораблей / катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,

специальной техники - 402 (+9).