Генштаб: Силы обороны уничтожили еще более полутысячи оккупантов

Генштаб: Силы обороны уничтожили еще более полутысячи оккупантов
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов, 6 танков и 29 дронов врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 198260 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3751 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3095 (+27) ед,
  • РСЗО - 561 (+2) ед,
  • средств ПВО - 314 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2665 (+29),
  • крылатых ракет - 970 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,
  • специальной техники - 402 (+9).
"Данные уточняются", - добавляют в штабе.

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