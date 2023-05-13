Британская разведка рассказала о продвижении ВСУ в Бахмуте и отходе войск РФ

Украинские силы вернули себе по меньшей мере километр территории в южной части Бахмута, а российские войска отступили, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 13 мая.

"В течение последних четырех дней подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр) России, вероятно, беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта территория имеет определенное тактическое значение, поскольку это был российский плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс, который обозначает линию фронта в некоторых частях сектора.

72 ОМСБр входит в состав 3-го армейского корпуса России – формирования, созданного осенью 2023 года, которое преследуют обвинения в низком моральном духе и ограниченной боеспособности.

"Его развертывание в таком сложном и оперативно важном секторе подчеркивает острую нехватку надежных боевых подразделений в России" , – отмечается в обзоре.

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 12 мая заявил о признаках истощения врага на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия рассматривает крылатые ракеты типа "Калибр" как ключевой потенциал для срыва ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако их запасы, вероятно, ограничены.