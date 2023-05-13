Cводка ОВА: Одиннадцать украинских областей были под обстрелом россиян

Российские оккупанты за сутки с 12 на 13 мая обстреляли одиннадцать украинских областей из минометов, артиллерии, БПЛА, есть погибшие гражданские, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка глав ОВА.

Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал область. Есть попадания по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. По предварительным данным - 5 человек пострадали. Информация уточняется.

Киевщина: во время ночной тревоги в области работало ПВО. Попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. Предварительно в результате падения обломков в одной из общин поврежден один частный дом и хозяйственная постройка. Повреждения незначительные. Информация уточняется.

Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений. Также ночью - атака БпЛА типа "ШАХЕД", один взрыв в Семеновской громаде (Новгрод-Северский район), еще один - по предварительной информации - сбит на территории Черниговского района. Данные о последствиях атак уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 87 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Белопольской, Краснопольской громад.

Запорожская: за последние сутки от 87 вражеских ударов пострадали два десятка городов и поселков Запорожской области: Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Полтавка, Щербаки и др. Враг 80 раз ударил артиллерией, дважды атаковал с авиации, дважды из РСЗО и дважды с применением БПЛА. Есть новые разрушения гражданской инфраструктуры, повреждения домов. К счастью, население не пострадало.

Днепропетровщина: от вражеских обстрелов снова страдала Никопольщина. В частности, Марганецкая громада и сам Никополь. Там ранения получил 29-летний мужчина. Он в больнице в удовлетворительном состоянии. Женщину 71 года спасатели освободили из искореженного дома. Всего в городе разрушены 3 частных дома, еще 7 - повреждены. Разбиты и 7 хозяйственных построек, одна - уничтожена. Есть разрушения церкви, админздания и магазина, побиты авто, линии электропередач и газопроводы.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Нестерно и Великий Бурлук. На Купянском направлении враг предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Табаевка.

В с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела из САУ фермы погиб 30-летний работник фермы. Повреждены здания фермы, жилой дом и линии электропередач. В c. Ольховатка Купянского района в результате вражеского обстрела из миномета поврежден жилой дом. Также вчера в результате обстрела с. Куриловка Купянского района повреждено частное домовладение.

Луганщина: за сутки противник совершил 108 обстрелов (448 снарядов). За прошедшие сутки враг не прекращал артиллерийские и минометные обстрелы наших населенных пунктов. Макеевка, Стельмаховка и Белогоровка попали под огонь врага. На временно оккупированных территориях, из-за большого количества раненых военных рф, захватчики заставляют врачей работать в несколько смен.

Донецкая область: за прошедшие сутки обстреляно 13 населенных пунктов: Авдеевка, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Ясногорка, с.Карловка, с.Новокалиново, с.Новоукраинка, с.Пречистовка, с. Приволье. Повреждены 75 жилых домов (из них 10 - многоквартирных), здание ЧАО "ЦШК-Пушка", блокпост, 4 магазина, 2 газовых трубы, электросеть ДТЭК, 9 гражданских автомобилей, 2 админпомещения ГП "Торецкуголь", складское помещение, 2 гаража, 7 хозяйственных сооружений, АЗС "Параллель". За сутки в Донецкой области: 4 раненых.

Николаевская область: сегодня ночью враг совершил обстрел Николаева реактивными снарядами из систем залпового огня с оккупированного левобережья Херсонщины. Из-за попадания боеприпасов повреждения получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Три человека пострадали. Вчера днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.

Херсонщина: за сутки - 88 обстрелов (445 снарядов), из них по г. Херсон - 15 (49 снарядов). Продолжаются обстрелы из различного вооружения со стороны РФ пгт. Казацкое и с. Веселое Каховского района. Есть повреждения частных домов. В пгт. Казацкое в результате артобстрелов погибли 2 женщины, одна получила тяжелые ранения. Вражеская авиация снова била по Кизомису Белозерской территориальной общины. На мирный населенный пункт россияне сбросили две управляемые авиабомбы. Из-за вражеской атаки полностью разрушены два жилых дома, еще восемь домов и административное здание - повреждены. К счастью, пострадавших нет.

Российская артиллерия ударила по многоэтажке в Корабельном районе Херсона. Без пострадавших. Оккупанты не прекращают обстреливать Бериславщину, в частности - жилые кварталы с.Осокоровка Нововоронцовской громады. Вследствие вражеских обстрелов частично повреждено здание помповой станции. К счастью, пострадавших нет. Ранения получил житель с.Одрадокаменка Тягинской громады. Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, 4 получили ранения.