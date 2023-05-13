Андрющенко сообщил о мощных взрывах в оккупированном Мариуполе
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 13 мая сообщил о мощных взрывах в оккупированном городе, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Андрющенко в Telegram.
Сначала Андрющенко сообщил о первом мощном взрыве, затем - о втором.
Пока нет подробностей взрывов.
"Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали".
Местный телеграм-канал "Мариуполь Сопротивление" сообщает, что "толчки похожи на землетрясение", а взрыв слышно очень громко со стороны Азовстали.