Андрющенко сообщил о мощных взрывах в оккупированном Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 13 мая сообщил о мощных взрывах в оккупированном городе, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Андрющенко в Telegram.

Сначала Андрющенко сообщил о первом мощном взрыве, затем - о втором.

Пока нет подробностей взрывов.

"Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали".

Местный телеграм-канал "Мариуполь Сопротивление" сообщает, что "толчки похожи на землетрясение", а взрыв слышно очень громко со стороны Азовстали.