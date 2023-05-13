Минобороны: В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Беларуси

В польском воздушном пространстве зафиксировали объект, который залетел со стороны Беларуси, вероятно, это воздушный шар для наблюдения, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило Министерство обороны в субботу утром.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве объект, который влетел со стороны Беларуси. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рыпина" , – сообщили в ведомстве.

Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina. — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

В министерстве добавили, что оперативным командующим принято решение о привлечении к поиску объекта дежурных сил территориальной обороны.

Представитель Сил территориальной обороны майор Витольд Сура подтвердил, что поисково-спасательный отряд уже отправили в район вероятного падения аэростата.

"Сама команда является небольшой группой, но в случае необходимости будут развернуты большие силы. Наша группа уже работает в окрестностях Рыпина" , – отметил Сура.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что обнаруженный ранее в лесу под Быдгощем объект, скорее всего, является ракетой.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать.

Перед этим СМИ со ссылкой на источники сообщили, что по первым выводам Технического института Воздушных сил Польши найденные под Быдгощем обломки – от российской Х-55.