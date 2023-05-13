Минобороны: В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Беларуси
В польском воздушном пространстве зафиксировали объект, который залетел со стороны Беларуси, вероятно, это воздушный шар для наблюдения, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщило Министерство обороны в субботу утром.
"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве объект, который влетел со стороны Беларуси. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рыпина", – сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что оперативным командующим принято решение о привлечении к поиску объекта дежурных сил территориальной обороны.
Представитель Сил территориальной обороны майор Витольд Сура подтвердил, что поисково-спасательный отряд уже отправили в район вероятного падения аэростата.
"Сама команда является небольшой группой, но в случае необходимости будут развернуты большие силы. Наша группа уже работает в окрестностях Рыпина", – отметил Сура.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что обнаруженный ранее в лесу под Быдгощем объект, скорее всего, является ракетой.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать.
Перед этим СМИ со ссылкой на источники сообщили, что по первым выводам Технического института Воздушных сил Польши найденные под Быдгощем обломки – от российской Х-55.