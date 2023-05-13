Эрдоган пообещал мирно передать власть, если проиграет выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что признает результаты воскресных выборов, независимо от того, кто станет победителем, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Правящая партия и ее союзники будут считать любой результат выборов легитимным и сделают все, что требует демократия" , – сказал Эрдоган в телевизионном интервью в пятницу поздно вечером.

Комментарии Эрдогана прозвучали вскоре после того, как его главный соперник Кемаль Кылычдароглу раскритиковал президента и его союзников за признаки нежелания признать результаты выборов в случае победы оппозиции.

Ранее в пятницу Кылычдароглу обвинил Россию в попытке повлиять на результат выборов, что Кремль отрицает.

Напомним, оппозиция в Турции считает, что Россия осуществляет операции влияния для поддержки кандидатуры действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в это воскресенье.

11 мая кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы, отметив, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", распространенными в информационном пространстве. В Кремле заявили о непричастности к вмешательству в избирательный процесс в Турции.

Кылычдароглу настаивает, что у него есть доказательства попыток российского вмешательства в грядущие выборы в стране.

Первый тур парламентских и президентских выборов в Турции состоится уже в это воскресенье. По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов. Такая ситуация означает, что победителя, скорее всего, будут определять во втором туре 28 мая.