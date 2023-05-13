Мэр: В результате ночной атаки по Хмельницкой области по меньшей мере 11 раненых
В результате российской ночной атаки "Шахедами" по Хмельницкой области по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин в эфире телемарафона.
"Есть 11 раненых, один человек госпитализирован. Степень ранений других - это порезы стеклом, повреждения от ударов, когда, например, падал потолок, двери".
По словам Симчишина, количество пострадавших может возрасти.
По его словам, пострадала жилая инфраструктура, речь идет о "сотнях зданий" - многоэтажки и частные дома, учебные, медицинские, промышленные и административные учреждения.
Напомним:
Ночью на 13 мая сообщалось, что в Хмельницкой области в результате вражеского обстрела зафиксирован прилет по критической инфраструктуре.