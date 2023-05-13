СМИ: В Швейцарии сделали шаг к поставкам Украине вооружения

Швейцария сделала шаг к поставкам Украине вооружения. Страна разрешила реэкспорт военных материалов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Euronews.

Две палаты швейцарского парламента и Национальный совет проголосовали за поправку к Закону о военном снаряжении. Таким образом Швейцария разрешила реэкспорт оружия собственного производства в другие страны.

Стоит отметить, что ранее Швейцария блокировала поставки оружия, поскольку с 1815 года придерживалась политики нейтралитета. Поэтому Швейцария отказала Германии в передаче боеприпасов для зенитки Gepard.

Напомним, ранее в Швейцарии заявляли, что не могут передавать оружие Украине без изменения закона о нейтралитете.

При этом страна оказывала Украине гуманитарную помощь, в том числе 20 машин для разминирования.