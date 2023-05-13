Зеленский встретился в Риме с президентом Италии Матареллой

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом Италии Серджо Матареллой в Риме, сообщает Европейская правда.

Зеленский прибыл в президентский дворец Квиринале около 13:00 по Киеву. Его встречали с воинскими почестями.

Зеленский после встречи с Маттареллой проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Затем у них запланирован совместный обед.

По данным итальянских СМИ, после 16:00 Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане.

Как сообщалось, что Зеленский в субботу прибыл с официальным визитом в Италию впервые с начала российского вторжения.