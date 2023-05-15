ISW: Почему РФ все чаще проводит воздушные атаки на Украину

Все более регулярные серии ударов российских беспилотников и ракет, вероятно, являются частью новой воздушной кампании РФ, которая направлена на ослабление способности Украины проводить контрнаступательные операции в ближайшей перспективе, считают аналитики Института изучения войны (﻿ISW), сообщает Украинская правда.

В институте посчитали, что, начиная с 19 апреля, российские войска провели не менее 10 серий ударов по всей территории Украины, особенно в тыловых районах.

"В этих последних сериях ударов российские войска использовали значительно меньше высокоточных ракет по сравнению с их неудачной кампанией против украинской критической инфраструктуры с осени 2022 года до зимы 2023 года" , – отметили эксперты.

По предварительной оценке ISW, российские войска, вероятно, потратили значительную часть своих высокоточных ракет во время предыдущей воздушной кампании, а потому в последней кампании используют гораздо меньше этих ракет, чтобы сохранить ограниченные запасы. Зато, отметили аналитики, российские войска сделали ставку на запуск большого количества "Шахедов" для преодоления украинской ПВО, хотя украинские силы были более эффективными в уничтожении российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании.

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и вероятных украинских военных промышленных и логистических объектах в глубоком тылу. Более ограниченная воздушная кампания до сих пор была более регулярной, чем предыдущая более широкая российская кампания против критической инфраструктуры" , – говорится в отчете аналитиков.

ISW ранее оценивала, что российские силы, возможно, пытаются проводить почти ежедневные серии ударов, чтобы показать, что успешно сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции.