В Турции подсчитали почти все голоса: никто не набирает 50%

Согласно данным Высшего избирательного совета на сайте агентства Anadolu, по состоянию на 8 утра 15 мая в Турции обработали 98.96% голосов на выборах президента страны.

Сейчас лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49.35%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45.00%. За представителя правого Альянса предков Синана Огана отдали голоса 5.22% избирателей.

Явка на выборах составила 88.84%.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Напомним, избирательные участки закрылись в 17 часов воскресенья, 14 мая, а в 18:30 сняли запрет на публикацию результатов обработки голосов – хотя сначала планировалось, что он будет действовать до 21:00.

По данным одного из последних опросов, Эрдоган отстает в симпатиях избирателей от Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет