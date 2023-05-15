Генштаб: Потери РФ в войне достигли более 200 тысяч солдат
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 580 захватчиков, 24 беспилотника, 21 артиллерийскую систему, 11 ББМ и 3 танка.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 199 460 (+580) человек ликвидировано,
- танков − 3 759 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 7 336 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 3 137 (+21) ед,
- РСЗО − 562 (+0) ед,
- средств ПВО − 316 (+2) ед,
- самолетов − 308 (+0) ед,
- вертолетов − 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 720 (+24) ед,
- крылатых ракет − 973 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 034 (+16) ед,
- специальной техники − 407 (+3) ед.
Данные уточняются.