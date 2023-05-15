Генштаб: Потери РФ в войне достигли более 200 тысяч солдат

Генштаб: Потери РФ в войне достигли более 200 тысяч солдат
Фото: facebook

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 580 захватчиков, 24 беспилотника, 21 артиллерийскую систему, 11 ББМ и 3 танка.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 199 460 (+580) человек ликвидировано,
  • танков − 3 759 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 336 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 3 137 (+21) ед,
  • РСЗО − 562 (+0) ед,
  • средств ПВО − 316 (+2) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 720 (+24) ед,
  • крылатых ракет − 973 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 034 (+16) ед,
  • специальной техники − 407 (+3) ед.

Данные уточняются.

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