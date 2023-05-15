Генштаб: Потери РФ в войне достигли более 200 тысяч солдат

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 580 захватчиков, 24 беспилотника, 21 артиллерийскую систему, 11 ББМ и 3 танка.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 199 460 (+580) человек ликвидировано,

танков − 3 759 (+3) ед,

боевых бронированных машин − 7 336 (+11) ед,

артиллерийских систем − 3 137 (+21) ед,

РСЗО − 562 (+0) ед,

средств ПВО − 316 (+2) ед,

самолетов − 308 (+0) ед,

вертолетов − 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 720 (+24) ед,

крылатых ракет − 973 (+3) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 034 (+16) ед,

специальной техники − 407 (+3) ед.

Данные уточняются.